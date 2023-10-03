Минздрав России не одобрил легализацию продажи алкоголя через интернет

Минздрав России не поддержал идею онлайн-продажи спиртного в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

В Минздраве считают, что продажа через интернет спровоцирует рост потребления алкоголя. В том числе и несовершеннолетними, добавил Кузнецов.

«Таким образом, расширение каналов продаж алкогольных напитков может оказать негативное влияние на демографические показатели и перспективы достижения национальной цели — повышения ожидаемой продолжительности жизни населения до 78 лет к 2030 году», — заявил помощник министра здравоохранения.

Ранее сообщалось о том, что Минфин поддержал продажу алкоголя в интернете.