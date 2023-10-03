Минфин поддержал продажу алкоголя в интернете

Минфин поддержал продажу алкоголя в интернете. Об этом рассказал глава ведомства Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

«Вы знаете, тема [продажи алкоголя в интернете — прим ред.] у нас в правительстве обсуждалась, она достаточно дискуссионная. У нас есть ведомства, которые ее поддерживают, в данном случае Минфин. Есть ведомства, которые категорически против «, — сказал он.

Силуанов считает, что запуск онлайн-продаж алкоголя несет с собой больше плюсов, чем минусов. А контроль за такими продажами позволит бороться с сайтами, которые торгуют «паленым» алкоголем.

Напомним, о желании продавать алкоголь в интернете стало известно в июне.