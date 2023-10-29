В Республике Коми загорелись резервуары с нефтью из-за взрыва

В Республике Коми загорелись резервуары с нефтью. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Минприроды региона Екатерина Киселевич заявила, что возгоранию предшествовал взрыв. Предположительно, произошла детонация остаточных газов.

Отмечается, что один человек погиб, второй получил ожоги 30% поверхности тела.

По данным МЧС, площадь возгорания составляет 360 квадратных метров. Всего на месте работают более 80 специалистов и 25 единиц техники. Также задействован пеноподъемник.

Прокуратура начала проверку.