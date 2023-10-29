Роспотребнадзор устанавливает причину возникновения норовирусной инфекции в рязанской школе № 1

Специалисты Управления Роспотребнадзора в рамках санитарно-эпидемиологического расследования устанавливают причину норовирусной инфекции среди учащихся и сотрудников МБОУ «Школа № 1 им. В.П. Екимецкой» в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что всего с 26 октября зарегистрирован 91 случай. Все заболевшие получают необходимое лечение, находятся под медицинским наблюдением.

Очный учебный процесс приостановлен с 27 октября.

В настоящее время совместно с сотрудниками прокуратуры проводится внеплановая проверка в отношении школы и организации, осуществляющей питание.