В Рязанской области 29 октября ожидаются осадки и гололед

Температура воздуха по области ночью составит -1, +4, днем -1, +4 градуса.

В Рязанской области в воскресенье, 29 октября, ночью пройдут дождь и мокрый снег, местами сильные. Днем также ожидаются дождь и мокрый снег, местами осадки будут небольшие.

Будет облачно. Местами ожидается налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный с переходом на западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы достигнут 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит -1, +4, днем -1, +4 градуса.