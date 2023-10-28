Эксперты: ставки по рыночной ипотеке в России могут достичь 20%

Ставки по рыночной ипотеке в России могут достичь 20% в следующем году или в декабре текущего. Об этом заявили РИА Новости эксперты. При этом некоторые аналитики назвали такой сценарий шоковым.

Ставки по рыночной ипотеке в России могут достичь 20% в следующем году или в декабре текущего. Об этом заявили РИА Новости эксперты. При этом некоторые аналитики назвали такой сценарий шоковым.

Напомним, Банк России 27 октября повысил ключевую ставку сразу до 15% с 13% годовых.

«В текущих условиях, когда Центральный банк России продолжает повышать ключевую ставку, возможно, что ставки по ипотеке также останутся высокими и могут достигнуть 20% к декабрю 2023 года», — отметил доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин.

Он добавил, что ставки 20-22% по рыночной ипотеке в РФ теоретически возможны в 2024 году, но это будет зависеть от экономической ситуации в стране, ключевой ставки ЦБ РФ и других факторов.

В следующем году вероятность такого события гораздо выше даже в отсутствие мощных шоков из-за роста инфляции, заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игоря Галактионова, для отдельных категорий объектов и заемщиков ставки 16-18% на вторичном рынке могут стать реальностью уже в четвертом квартале, если ЦБ продолжит ужесточать монетарную политику. Он считает, что 20% — это запретительный уровень, который может парализовать значительную часть ипотечного рынка.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин заметил, что рыночные ипотечные ставки в 20% означают существенное ужесточение денежно-кредитной политики и ключевую ставку не менее 18%.

«Такой сценарий является шоковым, и в текущих условиях его реализация крайне маловероятна», — сказал Доронкин.