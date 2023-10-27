В Рязани определили обладателей трех слитков серебра

В Прио-Внешторгбанке прошло вручение наград победителям очередного сезона туристического проекта «Красоты России». По традиции он состоял из двух этапов. На первом команда из путешественников, подавших заявки и отобранных организаторами для прохождения маршрута, прятала специальные метки, ведущие к призам. На втором этапе любой желающий мог включиться в поиск этих меток и претендовать на один из трёх главных призов — серебряные слитки.

По сложившейся уже традиции маршрут «Красот России», который в этом году проходил по Воронежской области, состоял из сплава на байдарках и велопробега, посещения интересных музеев и знакомства со старинными усадьбами, так что у участников проекта была возможность как полюбоваться природой воронежского края, так и приобщиться к его истории. А когда начался квест с поиском меток, те же впечатления могли получить и «кладоискатели».

Из 30 меток в заданное время было найдено 20, причем один из поисковиков обнаружил сразу четыре. Для проведения розыгрыша записки с фамилиями 14 участников и номерами меток загрузили в лототрон. Слиток серебра 999-й пробы в 500 граммов достался Инне Хлудневой, слиток в 250 граммов — Вячеславу Писаревскому. Оба проживают в Воронежской области. Слиток в 100 граммов выиграла Галина Комолова из Подмосковья, которая получила метку в Дворце Ольденбургских во время экскурсии — приезжала в Воронежскую область как туристка.

Учитывая желание победителей розыгрыша, Прио-Внешторгбанк вручит им либо само серебро, либо его денежный эквивалент. Остальные участники получат поощрительные призы с символикой банка и проекта.

Помимо участников квеста, чествовали в этот день и победительницу викторины «Красоты России» — интеллектуального этапа туристического проекта. Ей стала рязанка Елена Митрошина. Она рассказала, что виртуальное путешествие тоже оказалось очень интересным: «Я теперь знаю всё про кондитерское производство конца 19 — начала 20 веков, прочитала невероятную историю создания винтовки Мосина… Интересное было время, удивительные люди».

Участники команды Прио-Внешторгбанка Елена Володькина и Павел Найденов, которые видели все упомянутые в викторине знаковые места своими глазами во время путешествия по Воронежской области, поделились своими впечатлениями.

«Здорово, что мы успели так много посмотреть, программа была интереснейшей, порой даже ловила себя на мысли, что я бы задержалась в том или ином месте подольше, чтобы всё подробнее посмотреть. С другой стороны, я люблю такой динамичный отдых, и уже после участия в „Красотах России“ мы путешествовали с детьми именно в таком формате: за одну поездку побывали в Муроме и Нижнем Новгороде», — говорит Елена Володькина.

«Я всем друзьям, знакомым рассказываю, как было интересно, и рекомендую этот проект. Сам расстроен только одним: по правилам „Красот России“ мне нельзя будет войти в команду Прио-Внешторгбанка в следующем году», — добавил Павел Найденов.

«Судя по отзывам участников проекта „Красоты России“, мы достигли своей цели, — отметил Председатель Правления банка Александр Дронов. — Когда мы задумывали его, нам хотелось популяризовать внутренний туризм, привлечь больше внимания к родной истории и культуре. Один из маршрутов проекта был выстроен вокруг Байкала, потом по рязанской земле, Подмосковью, на этот раз — по Воронежской области, где у банка есть офис.

Надеюсь, все участники сохранят частичку тепла и заряд энергии, полученные во время этого путешествия, а мы продолжим поддерживать такие проекты и в следующем году».