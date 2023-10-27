В России могут поднять цены на крепкий алкоголь на 7,5 процентов

В России могут поднять цены на крепкий алкоголь на 7,5 процентов. Об этом пишет издание «Ведомости».

По данным издания, главе Минфина предложили увеличить минимальную розничную цену (МРЦ) на алкогольную продукцию крепостью выше 28 градусов на 7,5%" с 1 января 2024 года.

Такую меру объяснили обновленным прогнозом Минэкономразвития, согласно которому по итогам 2023 г. темпы инфляции составят как раз 7,5%. В этом случае цена будет соответствовать реальной конъюнктуре рынка.