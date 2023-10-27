В НАТО заявили, что время для приема Украины в альянс не пришло

Организация Североатлантического договора продолжает считать, что время для принятия в ее ряды Украины не пришло. Это подтвердила глава директората ядерной политики НАТО Джессика Кокс, пишет ТАСС.

«Я бы просто указала, что новый Совет Украина — НАТО, созданный в Вильнюсе, предполагает проведение достаточно большой работы. И у нас состоялось хорошее заседание. Все союзники на нем действительно подтвердили свою поддержку сближению Украины с НАТО в это переходное время», — заявила она.