В Касимове на установку сцен для новогодних выступлений выделили около 31 миллиона рублей

В Касимове на установку сцен для новогодних выступлений выделили около 31 миллиона рублей. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте госзакупок.

На приобретение и установку двух сценических павильонов выделили 11 миллионов 453 тысячи 33 рубля. На поставку, установку и оснащение — 19 миллионов 935 тысяч 261 рубль.

Как указано в документах, установят 16 светодиодных прожекторов, пульты управления световым оборудованием, приспособления для крепления приборов, розетки. Также закупят 12 акустических систем

Работы выполнят до 1 декабря 2023 года.