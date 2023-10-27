В Госдуму внесли законопроект о запрете использования телефонов в школах

В Госдуму внесен законопроект об использовании телефонов в школах только в образовательных и экстренных случаях. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке говорится, что существуют диспропорции между правовым статусом педагога и учеников — в части уважения человеческого достоинства.

Использование средств связи не допускается как раз в целях создания «благоприятных условий для проведения педагогами учебных занятий».