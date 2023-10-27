Рязанцы засняли личный транспорт на «выделенке» на Московском шоссе

Рязанцы засняли личный транспорт на «выделенке» на Московском шоссе. Фото появилось в группе «Подслушано у водителей Рязани»

«Утро, Московское шоссе. Выделенка… На ней — все, кроме общественного транспорта перед нашим автобусом», — написала рязанка.

«Согласно ч. 1.1. ст. 12.17 КоАП РФ, движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение ПДД влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей», — отметили в региональной Госавтоинспекции.