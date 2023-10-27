Минпросвещения России назвало условия вручения серебряной медали выпускникам

Серебряную медаль будут вручать выпускникам, получившим не более двух итоговых четверок, а также набравшим не менее 60 баллов за ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету. Соответствующий приказ Минпросвещения РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Медаль „За особые успехи в учении“ II степени вручается выпускникам, имеющим по всем учебным предметам итоговые оценки „отлично“ и не более двух — „хорошо“ и набравшим не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и еще одному экзамену», — говорится в документе.