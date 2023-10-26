Павел Малков провел личный прием граждан

Павел Малков рассмотрел несколько обращений жителей региона. Об этом сообщил сайт регионального правительства. Так, директор Кочуровской школы Милославского района Аладдин Ахмедов обратился с просьбой отремонтировать участок автомобильной дороги «Милославское — Кочуры — Воейково», по которому проходит школьный маршрут.

«У нас сформирован план ремонта автодорог на несколько лет. Школьные маршруты — один из приоритетов. Именно эту дорогу отремонтируем в следующем году», — сказал губернатор.

Руководитель минтранса области Павел Супрун пояснил, что сейчас уже ведется разработка проектной документации. Капитальный ремонт этого участка дороги протяженностью 28 км будет проведен в 2024 году.

Председатель ТОС «Лучший» города Рыбного Роман Семенов рассказал губернатору об идее местных жителей восстановить хоккейную коробку на улице 1-я Заводская. Глава администрации Рыбновского района Елена Минкова сообщила о том, что в текущем году эта инициатива жителей победила в рейтинговом голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды». Проектно-сметная документация на объект подготовлена, предусмотрено необходимое финансирование. В 2024 году проект реализуют.

«Коробку можно начинать делать. Важно, что эта спортплощадка будет многофункциональной, и там ребята смогут заниматься не только хоккеем, но и в летний период футболом. Необходимо еще раз внимательно посмотреть проект, чтобы она в конечном итоге соответствовала ожиданиям жителей», — отметил Малков.

Рязанка Ирина Ахмедова спросила у губернатора о сроках строительства в Рязанской области приюта для бездомных животных. Губернатор подчеркнул, что проблемой содержания безнадзорных животных сейчас серьезно занимаются.

«Приют для животных будет в регионе, и строить его нужно с учетом лучших региональных практик, чтобы он потом работал на хорошем уровне», — сказал Малков.

Начальник главного управления ветеринарии области Михаил Балакирев доложил о том, что земельный участок под приют выделен, разрабатывается проект, строительство объекта планируется начать в конце следующего года. Сейчас изучается опыт регионов по организации таких учреждений.

Павел Малков также поддержал обращение жительницы Сасово Алевтины Паниной о финансовой поддержке традиционного Всероссийского фестиваля народного творчества, посвященного композитору Александру Аверкину, что позволит на более достойном уровне встречать участников и гостей этого проекта. Сейчас он финансируется из местного бюджета, оказывается спонсорская помощь.

«Фестиваль интересный, замечательный, обязательно будем его развивать и поддерживать. Поддержка будет обеспечена и всем другим значимым культурным мероприятиям региона», — отметил Малков.

И.о. министра культуры области Елена Васильева добавила, что на следующий год на проведение фестиваля Аверкина уже предусмотрены бюджетные средства в размере 1,2 млн рублей.