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Минцифры: в России появится робот для заполнения документов на «Госуслугах»

Минцифры планирует до конца 2024 года запустить робота, который будет автоматически заполнять заявления на «Госуслугах» в процессе разговора с пользователем, используя при этом данные из систем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу министерства Максута Шадаева.

«Мы хотим, чтобы было еще удобнее получать услуги, чтобы заполнение этих форм не требовало времени, чтобы все необходимые данные автоматически подставлялись. Робот на выходе все автоматически подставит, взяв данные из разных систем государственных ведомств и сам отправит заявление», — сказал он.