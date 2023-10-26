Для рязанских школьников запустили образовательную программу по цифровой моде

МТС цифровая экосистема запускает всероссийскую образовательную программу по цифровой моде на онлайн-платформе «Поколение М». За короткий срок рязанские школьники получат базовые навыки дизайнера цифровой одежды, освоят технологии 3D-моделирования и узнают, как с помощью искусственного интеллекта МТС генерировать в нейросети различные элементы дизайна. По итогам обучения участники создадут собственную виртуальную модную коллекцию, а лучшие работы будут выпущены в коллаборации с популярным фэшн-брендом.
По итогам прохождения курса юные диджитал-дизайнеры смогут принять участие во всероссийском конкурсе по созданию виртуальной капсулы мерча для МТС. Жюри, в состав которого входят представители индустрии моды и эксперты экосистемы МТС, оценят творческий потенциал и оригинальность каждого проекта. Лучшие работы будут выпущены в производство в коллаборации с молодежным фэшн-брендом. Капсульную модную коллекцию, созданную победителем, можно будет приобрести в флагманских магазинах МТС.
«Как показали наши прошлые digital-курсы в „Поколении М“, в Рязанской области много талантливых ребят, которые могут принять участие в новом цифровом проекте на стыке IT и дизайна. Новички могут создать необычные костюмы, например, для аватара в соцсети. Нацеленные на профессиональный дизайн увидят, что digital‑одежда — это отличная возможность создать стартовую коллекцию. Разрабатывать цифровые вещи намного дешевле, чем шить настоящие. Если итоговый результат будет удачным, начинающие дизайнеры смогут привлечь первых инвесторов и сделать себе имя. А для кого-то этот проект станет определяющим в выборе профессии и станет началом новых открытий», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.