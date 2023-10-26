Для рязанских школьников запустили образовательную программу по цифровой моде

Рязанских школьников приглашают стать цифровыми дизайнерами. В специальных приложениях сегодня можно моделировать детскую и взрослую одежду, обувь, аксессуары, примерять на свой аватар в соцсетях и даже продавать на специальном цифровом рынке. Стоимость некоторых виртуальных платьев доходит до нескольких тысяч рублей. Профессиональные цифровые дизайнеры готовы бесплатно помочь освоить технологии 3D-моделирования. Проект «Поколение М» МТС на своем сайте запускает онлайн-курс, в ходе которого участники в специальных приложениях создадут модели или даже коллекции. Желающие поучаствуют в конкурсе по созданию виртуальной капсулы мерча для МТС, коллекцию победителя можно будет приобрести в магазинах.

МТС цифровая экосистема запускает всероссийскую образовательную программу по цифровой моде на онлайн-платформе «Поколение М». За короткий срок рязанские школьники получат базовые навыки дизайнера цифровой одежды, освоят технологии 3D-моделирования и узнают, как с помощью искусственного интеллекта МТС генерировать в нейросети различные элементы дизайна. По итогам обучения участники создадут собственную виртуальную модную коллекцию, а лучшие работы будут выпущены в коллаборации с популярным фэшн-брендом.

Онлайн-курс на образовательной платформе « Поколение М » разработан командой MTS AI и экспертами фэшн-индустрии с учетом современных тенденций в моде и цифровых технологий. Программа курса охватывает различные аспекты цифровой моды, включая создание виртуальной одежды, обуви и аксессуаров в профессиональных программах по моделированию. Школьники научатся работать с трехмерными моделями, кастомизировать идентичные копии существующих тканей, освоят виртуальную примерку одежды на разные типы фигур, а также узнают, как применять возможности нейросетей на базе искусственного интеллекта МТС в создании уникальных графических элементов.

По итогам прохождения курса юные диджитал-дизайнеры смогут принять участие во всероссийском конкурсе по созданию виртуальной капсулы мерча для МТС. Жюри, в состав которого входят представители индустрии моды и эксперты экосистемы МТС, оценят творческий потенциал и оригинальность каждого проекта. Лучшие работы будут выпущены в производство в коллаборации с молодежным фэшн-брендом. Капсульную модную коллекцию, созданную победителем, можно будет приобрести в флагманских магазинах МТС.

«Как показали наши прошлые digital-курсы в „Поколении М“, в Рязанской области много талантливых ребят, которые могут принять участие в новом цифровом проекте на стыке IT и дизайна. Новички могут создать необычные костюмы, например, для аватара в соцсети. Нацеленные на профессиональный дизайн увидят, что digital‑одежда — это отличная возможность создать стартовую коллекцию. Разрабатывать цифровые вещи намного дешевле, чем шить настоящие. Если итоговый результат будет удачным, начинающие дизайнеры смогут привлечь первых инвесторов и сделать себе имя. А для кого-то этот проект станет определяющим в выборе профессии и станет началом новых открытий», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.