В Сыктывкаре школьницы расчленили кота и сделали украшения из его костей

В Сыктывкаре школьницы расчленили кота и сделали украшения из его костей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, две девятиклассницы принесли тело котенка в школьный туалет и расчленили его. Позже они ходили с его костями и хвастались ими перед другими учениками. Останки животного нашли другие ученицы.

Отмечается, что эти же девочки мучили птицу в местном фастфуде, отрезая ей части тела и снимая садизм на камеру.

Полиция проводит проверку.