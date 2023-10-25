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В России назвали Украину самой заминированной страной в мире

Герой России полковник Рустам Сайфуллин заявил, что Украина сейчас является самой заминированной страной на планете. Об этом пишет ТАСС.

«Помимо реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц M777, танков Leopard, бронемашин Bradley туда поставляется очень большое количество мин иностранного производства. Сейчас Украина — самая заминированная страна в мире», — говорит Сайфуллин.

По рассказам полковника, ВСУ размещают в населенных пунктах мины «Лепесток» советского производства, большие запасы которых остались у Украины еще со времен СССР.

Отмечается, что если на такую мину наступит взрослый, то ему оторвет ступню. Ребенок же на ней погибнет.

Ранее в России Украину назвали страной-террористом.