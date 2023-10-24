В Госдуме назвали Украину страной-террористом

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что угрозы Киева уничтожить Крымский мост говорят о том, что Украина является государством-террористом. Об этом пишут « Известия ».

Водолацкий напомнил, что Запад продолжает поставлять Украине оружие, которое в большинстве своем направлено на уничтожение гражданской инфраструктуры. В качестве примера он напомнил, что ВСУ используют ракеты для ударов по городам и населенным пунктам, в которых нет военных объектов.