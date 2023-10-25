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В Челябинской области водитель избил ребенка за переход в неположенном месте

В Челябинской области 24 октября водитель машины догнал и избил ребенка. Об этом сообщили в Telegram-канале «МРАК».

Инцидент, случившийся в Миассе на улице Нахимова, попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как несколько школьников перебегают дорогу не по пешеходному переходу. Один из них едва не попал под колеса.

После этого водитель Kia Rio остановился, вышел из машины, догнал 9-летнего ребенка и несколько раз ударил по лицу.

Родители в полицию не обращались. Правоохранители заинтересовались ситуацией после того, как видео попало в сеть.

Отмечается, что на данный момент личность водителя неизвестна.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура и начала проверку.