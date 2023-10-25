Стало известно, как сотрудник ГИБДД получил взятку, за которую его приговорили к четырем годам колонии

Экс-сотрудник рязанской ГИБДД получил взятку в новогодние праздники 2022 года. Подробности дела рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.

Там отметили, что полицейский дежурил в один из новогодних праздников. Утром он ушел с маршрута. Около ТЦ «Еж» в Горроще полицейский останавливал водителей и проверял у них документы. Предположив, что один из водителей находится в состоянии алкогольного опьянения, полицейский предложил отпустить того за 15 тысяч рублей.

Экс-сотрудник ГИБДД не признал свою вину, однако суд посчитал доказательства неопровержимыми. Бывшего полицейского приговорили к четырем годам колонии.