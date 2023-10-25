Рябков: Россия получила от США предложения по контролю над вооружениями

Россия получила от США предложения по возобновлению диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы Министерства иностранных дел России Сергея Рябкова.

«Предлагают на систематическую основу поставить ведение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, причем делать это в отрыве от всего происходящего, мы к этому не готовы», — отметил он.

По его словам, предложения поступили в письменной форме в виде неофициальной памятной записки. Дипломат заявил, что в данный момент они анализируются в межведомственном формате.

Рябков подчеркнул, что возвращение к диалогу по стратегической стабильности невозможно без изменения враждебного курса со стороны Вашингтона в отношении Москвы.