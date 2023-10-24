В Томской области мужчина бросил в друзей гранату

В Томской области мужчина бросил в друзей гранату. Один из них погиб, двое пострадали. Об этом пишет SHOT.

По данным канала, друзья распивали спиртные напитки в подсобке продуктового магазина в поселке Копылово. 22-летний Руслан взял со шкафа предмет, похожий на ручную гранату РГО. Он был уверен, что это муляж, выдернул чеку и в шутку кинул в друзей.

Одного из пострадавших после взрыва госпитализировали в тяжелом состоянии с ранениями тела, рук и ног, а также переломами. Позже он скончался в больнице.

Сам Руслан и еще двое мужчин отделались легкими травмами.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело о причинение смерти по неосторожности. Откуда в магазине взялась боевая граната, выясняется.