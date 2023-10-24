В Рязани потратят шесть миллионов, чтобы лишить статуса памятника несуществующие здания

В Рязани потратят шесть миллионов рублей, чтобы лишить статуса памятника культурного наследия несуществующие здания. Информацию проверила редакция РЗН. инфо.

На сайте Госзакупок появился тендер на проведение экспертиз объектов культурного наследия Рязани. В документации указали шесть зданий.

В список попали объекты, которые уже не существуют. Так, подрядчики хотят проверить «Дом, в котором в конце 19 — начале 20 веков жили известные русские певцы-братья Пироговы» на улице Трубежной, дом № 9. Известно, что этот дом не сохранился. При расширении рязанского приборного завода в послевоенные годы его снесли. Сейчас там находится пожарная часть предприятия.

Здания «Ансамбль улицы Салтыкова-Щедрина» на улице улица Щедрина, дом № 17 также не существует. Сервис «Яндекс.Карты» не находит этого адреса.

Кроме того, в список попали объекты, на месте которых стоят новые постройки. На территории «Ансамбля улицы Астраханской» на улице Вознесенской, дом № 66 находится банк.

На месте объекта «Дом жилой» первой половины 19 века на улице Щедрина, дом № 44 снимки «Яндекс.Карт» показывают здание спа-салона.

Также хотят провести экспертизу «Ансамбля улицы Полонского» первой половины 19 — начала 20 веков. Он находится на улице Полонского, дом № 9. На фото видно, что там стоит особняк.

На четвертом фото «Дом, где жил К.Э. Циолковский в 1878—1879 годах» на улице Садовой, дом № 7. Судя по кадру, на территории находится деревянная постройка без адресной таблицы. Справа виден вход в здание.

Фото: сервис «Яндекс.Карты»