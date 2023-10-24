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В Москве пострадал десятимесячный мальчик после домашнего обрезания

В Москве родители решили сделать своему десятимесячному сыну обрезание в домашних условиях. Операция закончилась неудачно, пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

27-летние родители мальчика решили вызвать домой специалиста, чтобы тот сделал ребенку обрезание. После удаления у него крайней плоти взрослые не смогли остановить кровотечение. Младенцу пришлось вызвать скорую.

Приехавшие медики приняли решение о госпитализации новорожденного, где ему сделали операцию и переливание крови. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

Полиция занялась поиском специалиста, который делал ребенку обрезание.