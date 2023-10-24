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В Михайловском районе задержали рыбака-браконьера

В Михайловском районе задержали рыбака-браконьера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Во время рейда на реке Проне недалеко от деревни Проня-Городище полицейские заметили подозрительную активность: в резиновой лодке по реке передвигался мужчина, но вместо удочки у него в руке была острога.

Отмечается, что добыча рыбы с помощью колющих орудий запрещена, поэтому полицейские пресекли незаконный промысел. Браконьером оказался 35-летний житель Тульской области. У него изъяли несколько особей рыбы, острогу, фонарь и резиновую лодку.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.