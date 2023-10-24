Рязанская область вошла в список лидеров по экономическому потенциалу

Рязанская область вошла в число 35 регионов-лидеров по экономическому потенциалу. Рейтинг подготовил Фонд развития гражданского общества.

Область находится на 32 позиции. Положительного результата удалось достигнуть из-за высокого объема, уплаченного НДС — 26 показатель в стране.

Хуже обстоят дела со средней зарплатой и прибылью предприятий — 49 и 46 место соответственно.

Лидирует в рейтинге Москва. Из 16 регионов ЦФО помимо столицы в число наиболее экономически успешных субъектов попало только 6 областей.