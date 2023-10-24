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Малков предложил Артемову прислушаться к горожанам во время внедрения транспортной модели

Во вторник, 24 октября, на заседании регионального правительства Павел Малков попросил исполняющего обязанности мэра и министерство транспорта взять паузу по внедрению новой транспортной модели и обдумать поступающие вопросы рязанцев.

Малков отметил, что сейчас в соцсетях активно обсуждается новая транспортная модель.

«Изменения нужны. Долгие годы маршруты развивались хаотически. Здесь важно еще и не напортачить, жители высказывают свои опасения. Виталий Евгеньевич, возьмите паузу для более глубокого осмысления, с учетом всех вопросов. Горадминистрацию и минтранспорта прошу посмотреть все решения и углубить с учетом вопросов рязанцев», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, Малков отметил, что работу по развитию общественного транспорта регион не останавливает. Средства на закупку новых автобусов и троллейбусов до города уже доведены. Виталий Артемов добавил, что контракт на поставку 25 новых автобусов уже заключен, в конце года они поступят в город. А также на этой неделе заключат договор на поставку пяти новых троллейбусов, которые также поставят до конца 2023 года.