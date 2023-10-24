Глава совета директоров ГК «Русская кожа» выступил с докладом в Госдуме

В понедельник, 23 октября, в Госдуме прошли парламентские слушания на тему «Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение». В них приняли участие руководители фракций и профильных комитетов, представители делового сообщества и профильных ведомств, эксперты.

Со своим докладом также выступил президент Российского союза кожевников и обувщиков, председатель совета директоров группы компаний « Русская кожа » Игорь Сурин. В своем выступлении он заявил о необходимости стимулирования локальных, небольших производств, что будет способствовать развитию импортозамещения, росту ВВП и увеличению занятости. Также, по его словам, это крайне важно для перехода нашей страны к несырьевой модели экономики.

Игорь Сурин считает необходимыми такие меры поддержки бизнеса, как:

Необходимость ввода заградительных ввозных пошлин на импортный товар и комплектующие, которые также производят отечественные предприятия. Важность создания и использования кластеров и производственных площадок, объединяющих различные предприятия, целью которых будет являться производство конечного продукта. Необходимость разработки нового порядка взаимодействия между бизнесом, работающим на общей системе налогообложения, и МСП на специальных режимах без НДС.

По словам председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслава Володина, все озвученные предложения депутаты будут прорабатывать совместно с Правительством РФ. «Мы по итогам будем принимать решение о рекомендациях парламентских слушаний, с которыми выступим и обратимся в Правительство, профильные министерства», — сказал он.

Также председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин отметил, что они открыты для работы с предпринимателями и продолжат совершенствовать законодательное регулирование сферы. Депутат предложил ввести ежегодный государственный доклад о развитии МСП. Соответствующий законопроект, по его словам, готовится.