Глава совета директоров ГК «Русская кожа» выступил с докладом в Госдуме

В понедельник, 23 октября, в Госдуме
Со своим докладом также
Игорь Сурин считает необходимыми такие меры поддержки бизнеса, как:
- Необходимость ввода заградительных ввозных пошлин на импортный товар и комплектующие, которые также производят отечественные предприятия.
- Важность создания и использования кластеров и производственных площадок, объединяющих различные предприятия, целью которых будет являться производство конечного продукта.
- Необходимость разработки нового порядка взаимодействия между бизнесом, работающим на общей системе налогообложения, и МСП на специальных режимах без НДС.
По словам председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслава Володина, все озвученные предложения депутаты будут прорабатывать совместно с Правительством РФ. «Мы по итогам будем принимать решение о рекомендациях парламентских слушаний, с которыми выступим и обратимся в Правительство, профильные министерства», — сказал он.
Также председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин отметил, что они открыты для работы с предпринимателями и продолжат совершенствовать законодательное регулирование сферы. Депутат предложил ввести ежегодный государственный доклад о развитии МСП. Соответствующий законопроект, по его словам, готовится.