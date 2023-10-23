Жителя Рязанской области осудили за убийство

Жителя Михайловского района осудили за убийство. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Установлено, что двое мужчин поссорились при распитии алкоголя. В результате конфликта потерпевший оскорбил осужденного, а также нанес телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью. В этот момент пьяный мужчина решил убить обидчика. Он взял нож и не менее двух раз ударил в область грудной клетки. От полученных ранений мужчина умер.

Судья приговорил обвиняемого к девяти годам двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Апелляцию суд оставил без удовлетворения.