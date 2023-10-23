В Рязанской области за неделю обнаружили 6677 случаев гриппа и ОРВИ

В Рязанской области за неделю с 16 по 22 октября зафиксировали 6677 случаев гриппа и ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости составил 61,5 на 10 тысяч человек населения — это ниже предыдущей недели на 2,1%. Чаще всего заражались школьники и взрослые люди.

«По данным лабораторного мониторинга в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись аденовирусы, риновирусы и COVID-19», — отметили в ведомстве.