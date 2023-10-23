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В Рязанской области изменили правила заключения договоров обслуживания газового оборудования

В Рязанской области изменили правила заключения договоров обслуживания газового оборудования. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального «Газпрома».

В документе указано, что с 1 сентября 2023 года вступили изменения в ФЗ «О газоснабжении в РФ». Теперь обслуживать внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование смогут только газораспределительные организации. В Рязанской области их две. Районы обслуживает АО «Газпром газораспределение Рязанская область», а город — АО «Рязаньгоргаз».

Отмечается, что автоматически договоры не продлятся. Жителям частного сектора необходимо перезаключить договор, не дожидаясь конца действия имеющегося документа.

Жители многоквартирных домов должны заключить договор о техобслуживании до 31 декабря 2023 года.

Рязанцам предложили перезаключить договор онлайн. А через 10 рабочих дней забрать его на улице Семашко, дом № 18.

Жители области могут подать заявку на заключение договора в территориальных участках АО «Газпром газораспределение Рязанская область» по месту жительства.

Для заключения договора требуются копии паспорта собственника и документа на право собственности на квартиру или дом. Также нужно указать номера страхового свидетельства и ИНН.

Уточняется, что при отсутствии договора о техобслуживании жителям отключат газ. Тем, кто не заключит договор, грозит штраф от одной до двух тысяч рублей, при повторном правонарушении — от двух до пяти тысяч рублей.