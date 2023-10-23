РИА Новости: Госдума рассмотрит законопроект о повышении МРОТ 25 октября

Государственная дума рассмотрит законопроект о повышении МРОТ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

Пленарное заседание состоится в среду, 25 октября.

«В повестку также включены законопроекты: о повышении МРОТ — первое чтение (№ 448561-8 «О внесении изменений в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и признании утратившими силу статей 2 и 3 федерального закона «О внесении изменения в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и о приостановлении действия ее отдельных положений» в связи с повышением минимального размера оплаты труда»)", — сообщил журналистам источник в Госдуме.

Ранее думский комитет по труду рекомендовал принять в первом чтении ряд инициатив правительства. Среди них — проект об увеличении в 2024 году МРОТ на 18,5% — до 19 242 рублей.