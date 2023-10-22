В Шацке пропала 74-летняя Асулбиби Гарибова

О поисках сообщают волонтеры ПСО «ЛизаАлерт». С 21 октября данных о местонахождении женщины нет.

В Шацке разыскивают Асулбиби Гарибову 1949 года рождения. О поисках сообщают волонтеры ПСО «ЛизаАлерт».

С 21 октября данных о местонахождении женщины нет.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, седые волосы, нормального телосложения.

Одежда: зеленое платье, бордовая жилетка с капюшоном, тапочки. Женщина нуждается в медицинской помощи.