В Шацке пропала 74-летняя Асулбиби Гарибова
О поисках сообщают волонтеры ПСО «ЛизаАлерт». С 21 октября данных о местонахождении женщины нет.
В Шацке разыскивают Асулбиби Гарибову 1949 года рождения. О поисках сообщают волонтеры ПСО «ЛизаАлерт».
С 21 октября данных о местонахождении женщины нет.
Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, седые волосы, нормального телосложения.
Одежда: зеленое платье, бордовая жилетка с капюшоном, тапочки. Женщина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении пенсионерки, просят звонить по телефонам