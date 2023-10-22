В Рязани женщина выпала из окна и погибла

Трагедия произошла в субботу, 21 октября, на улице Березовой. Железнодорожный МСО проводит доследственную проверку.

В Рязани женщина выпала из окна многоквартирного дома и разбилась насмерть. Трагедия произошла в субботу, 21 октября, на улице Березовой.

Личность погибшей установлена, это жительница областного центра 1976 года рождения. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Железнодорожный МСО проводит доследственную проверку по факту смерти женщины.