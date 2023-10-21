Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 21
Вск, 22
Пнд, 23
14°
ЦБ USD 95.91 -1.4 21/10
ЦБ EUR 101.43 -1.2 21/10
Нал. USD 95.36 / 96.8 21/10 10:50
Нал. EUR 99.5 / 96.84 21/10 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
5 986
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
12 357
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
10 382
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
14 280
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В поселке Карцево отключили воду из-за ремонта водопровода
В связи с ремонтом водопровода в поселке Карцево в субботу, 21 октября, отключили холодную воду. Об этом сообщает Водоканал Рязани.

В связи с ремонтом водопровода в поселке Карцево в субботу, 21 октября, отключили холодную воду. Об этом сообщает Водоканал Рязани.

С 14:00 до окончания работ подача холодной воды прекращена по адресам: поселок Карцево, частный сектор, дома № 1-109.

Сообщается, что сводка может пополняться в случае аварий. Оперативную информацию об отключениях водоканал публикует на своем сайте.