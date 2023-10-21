В поселке Карцево отключили воду из-за ремонта водопровода

В связи с ремонтом водопровода в поселке Карцево в субботу, 21 октября, отключили холодную воду. Об этом сообщает Водоканал Рязани.

В связи с ремонтом водопровода в поселке Карцево в субботу, 21 октября, отключили холодную воду. Об этом сообщает Водоканал Рязани.

С 14:00 до окончания работ подача холодной воды прекращена по адресам: поселок Карцево, частный сектор, дома № 1-109.