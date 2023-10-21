В Москве женщина погибла после падения на пути в метро

Об этом в субботу, 21 октября, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.

В метро Москвы женщина упала на пути, от полученных травм она умерла. Об этом в субботу, 21 октября, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.

Трагедия произошла на станции «Пражская». По последним данным, женщина от полученных травм умерла, сообщает ТАСС .

Ранее на Серпуховско-Тимирязевской линии от «Бульвара Дмитрия Донского» до «Южной» было приостановлено движение из-за человека на путях.