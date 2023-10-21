В Госдуме предложили запретить рекламу фастфуда и газировки в СМИ
Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с призывом запретить рекламу фастфуда и газировки в СМИ, а также информировать людей о негативных последствиях их потребления.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с призывом запретить рекламу фастфуда и газировки в СМИ, а также информировать людей о негативных последствиях их потребления. Об этом сообщает
«Призываю запретить рекламу „фастфуда“ в СМИ и, наоборот, информировать граждан о негативных последствиях потребления „фастфуда“ и популярных сладких газированных напитков для человека. Об этой инициативе экспертное сообщество говорит не первый год и считает наиболее действенной мерой по решению остростоящей проблемы ожирения», — говорится в тексте.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что уже 11 процентов россиян страдают ожирением.