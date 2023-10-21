Шредер: Украина не пошла на мир с Россией, потому что не позволили США

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что украинские власти не согласились на мир во время переговоров с Россией в марте 2022 года, потому что им этого не разрешили сделать США.

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что украинские власти не согласились на мир во время переговоров с Россией в марте 2022 года, потому что им этого не разрешили сделать США. Об этом он высказался в интервью газете Berliner Zeitung .

«Единственные, кто в отношении Украины может регулировать войну, — это американцы. Во время мирных переговоров в марте 2022 года в Стамбуле с Рустемом Умеровым украинцы не согласились на мир, потому что не могли. Обо всем, о чем они говорили, им приходилось спрашивать американцев», — отметил экс-канцлер.

По его словам, в 2022 году он получил просьбу со стороны Украины о посредничестве между Москвой и Киевом.

«Я провел с Умеровым два разговора, затем с Путиным с глазу на глаз, а потом с посланником Путина. В качестве гарантий безопасности была предложена австрийская модель, или модель «5+1». Умеров счел это хорошим вариантом. И по другим вопросам он продемонстрировал готовность, он сказал также, что Украина не стремится к членству в НАТО «, — сообщил Шредер.

Однако, добавил экс-канцлер, в результате ничего не произошло, потому все остальное решалось в Вашингтоне.

«Теперь результатом будет то, что Россия теснее будет связана с Китаем, чего Запад не должен желать», — отметил бывший канцлер.