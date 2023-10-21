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Росстат спрогнозировал рост рождаемости после 2027 года
Рождаемость в России будет падать до 2027 года, после чего начнет медленно расти. При этом естественная убыль населения сохранится до 2046 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Рождаемость в России будет падать до 2027 года, после чего начнет медленно расти. При этом естественная убыль населения сохранится до 2046 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.

По данным Демографического прогноза до 2046 года, в 2027 году число новорожденных составит чуть более 1,140 миллиона, при этом число умерших достигнет почти 1,844 миллиона. Таким образом, естественная убыль населения составит 703 тысячи человек.

К 2045 году ожидается, что число родившихся увеличится до 1,426 миллиона, а число умерших немного снизится до 1,828 миллиона человек.

По данным Росстата, естественная убыль населения России в 2022 году составила 599,6 тысячи человек, снизившись более чем в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом.

В 2021 году естественная убыль населения России составила 1,04 миллиона человек.

Напомним, Росстат также спрогнозировал, что продолжительность жизни в России увеличится до 79,8 года к 2045 году.