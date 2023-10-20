В ДТП на улице Магистральной в Рязани пострадали три человека

В ДТП на улице Магистральной в Рязани пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария случилась 19 октября, примерно в 18:00, на улице Магистральная, вблизи дома № 14. По предварительной информации, 37-летний водитель Hyundai Creta столкнулся с автомобилем Fiat Albea под управлением 26-летнего рязанца.

В результате происшествия водитель и 36-летний пассажир автомобиля Hyundai, а также водитель автомобиля Fiat получили травмы.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее появились фото с места аварии.