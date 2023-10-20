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Упавшая в маршрутке рязанка рассказала о поведении водителя

Упавшая в маршрутке № 53 рязанка рассказала редакции РЗН. Инфо о поведении водителя.

Пенсионерка отметила, что не винит водителя в случившемся, так как перед маршруткой на перекрестке улиц Новоселов и Советской Армии резко выехала машина и ему пришлось затормозить.

Рязанка рассказала, что она стояла в середине салона, при торможении упала, ударившись о порог головой. Из раны потекла кровь, но женщина назвала травму просто «царапиной».

"Сейчас со мной все нормально, я гипертоник, кровь потечет откуда угодно. Обработала рану перекисью, сотрясения нет", — отметила пенсионерка.

С ее слов, водитель извинился, предоставил аптечку, дал свой номер телефона для связи, просил держать в курсе ее состояния.

Также женщина отметила, что другие пассажиры оказались отзывчивыми: дали ей медикаменты и салфетки, настаивали на вызове скорой.

Рязанка сказала, что подавать жалобу на водителя она не собирается.

Напомним, очевидцы сообщили РЗН. Инфо, что в Рязани женщина пострадала в маршрутке.