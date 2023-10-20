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В Рязани женщина пострадала при резком торможении маршрутки № 53

В Рязани женщина пострадала при резком торможении маршрутки № 53. Об этом РЗН. инфо сообщил очевидец.

Инцидент произошел утром в пятницу, 20 октября, в районе ТЦ «Европа».

По словам рязанки, водитель разговаривал по телефону. Он резко затормозил.

После этого упала женщина. «У нее идёт кровь из головы, прикладывают салфетки. Водитель извинился, женщине предлагали вызвать скорую, но она сказала, что и так едет в больницу», — написала пользовательница.