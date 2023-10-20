Аналитик спрогнозировал повышение ключевой ставки до 14%

Аналитик спрогнозировал повышение ключевой ставки до 14%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова.

По словам мужчины, на ближайшем заседании совета директоров Банка России в октябре может быть принято решение о повышении ключевой ставки до 14%.

Антонов считает, что в пользу такого решения говорят высокое инфляционное давление в экономике и ослабление российской валюты. Повышение ставки позволит регулятору сдержать инфляцию и вернуть ее в 2024 году к целевому показателю в 4%.

Напомним, в сентябре ЦБ поднял ключевую ставку до 13%.