В России подорожали автомобили с пробегом почти в 1,5 раза

Автомобили с пробегом в России подорожали почти в полтора раза. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

Согласно данным аналитиков, в третьем квартале 2023 года по сравнению с прошлым годом средняя стоимость поддержанных машин прибавила 39% и составила 640 тысяч рублей.

Лидерами продаж среди всех сегментов стали ВАЗ, Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen.

В диапазоне до 1,5 миллиона рублей самой популярной моделью стала Лада Приора, также в списке Granta и ВАЗ-2114.

В сегменте до 3 миллионов рублей востребованы оказались Kia Sportage и Hyundai Creta.