В России подорожали автомобили с пробегом почти в 1,5 раза
Автомобили с пробегом в России подорожали почти в полтора раза. Об этом сообщает РЕН.ТВ.
Согласно данным аналитиков, в третьем квартале 2023 года по сравнению с прошлым годом средняя стоимость поддержанных машин прибавила 39% и составила 640 тысяч рублей.
Лидерами продаж среди всех сегментов стали ВАЗ, Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen.
В диапазоне до 1,5 миллиона рублей самой популярной моделью стала Лада Приора, также в списке Granta и ВАЗ-2114.
В сегменте до 3 миллионов рублей востребованы оказались Kia Sportage и Hyundai Creta.