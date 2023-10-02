Появилась петиция с просьбой внести Рязанскую область в нацпроект «Экология»

На сайте change.org появилась петиция с просьбой разобраться с экологией Рязани и области.

В тексте отмечается, что бесконечно длящаяся проблема с воздухом и экологией перешла черту. Многочисленные жалобы жителей не дают никаких результатов. Плановые и внеплановые проверки от надзорных органов лишь усугубляют ситуацию.

«Министерство природопользования и ряд других структур бездействуют и просто каждый день пишут отписки. Страдают пожилые, дети, молодое население. В воздухе в несколько раз превышены показатели по сероводороду, фенолу, формальдегиду» — пишет автор.

Кроме того, загрязненный воздух является причиной многих заболеваний, включая астму, рак легких, сердечно-сосудистые заболевания и другие респираторные заболевания.

«Просим помощи, внесения нашего города в национальный проект „Экология“ федерального проекта „Чистый воздух“ и решительного отклика на федеральном уровне» — заключил мужчина.

Напомним, рязанцы регулярно жалуются на вонь в городе.