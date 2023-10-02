Отопительный сезон в Рязани начнется 3 октября

Отопительный сезон в Рязани начнется 3 октября. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Подача тепла начнется из-за понижения температуры и поступивших обращений жителей. Тепло постепенно будет поступать в школы, детские сады, медицинские учреждения.

Параллельно с этим начнется пуск отопления в жилые дома. Подачу организуют в соответствии с графиком во взаимодействии с управляющими компаниями.

Запуск тепла планируют произвести в течение пяти дней. На время работ дежурство коммунальных служб организуют в круглосуточном режиме.