Норвегия ввела санкции против России

Норвегия присоединилась к 11-му пакету санкций Европейского союза против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД королевства.

Норвежские санкции предусматривают запрет на транзит через территорию России «товаров и технологий, которые могут способствовать увеличению военного и технологического потенциала России или развитию сектора обороны и безопасности».

Ограничения также будут касаться космической и авиационной отрасли, некоторых видов стали и железа и предметов роскоши. Будет запрещено перевозить прицепы и полуприцепы с российской регистрацией.