Министр культуры Рязанской области Марина Кауркина уходит с поста

Министр культуры Рязанской области Марина Кауркина уходит с поста. Об этом сообщила со ссылкой на источники « Новая газета-Рязань ».

Кауркина написала заявление в понедельник, 2 октября. «В скором времени будут и другие кадровые изменения», — добавил собеседник издания.

Исполнять обязанности министра будет заместитель Елена Васильева.

Кауркина возглавляла министерство с августа 2022 года — в начале в качестве врио, затем в статусе полноправного министра. До этого она являлась заместителем руководителя ведомства. С сентября 2023 года сферу культуры в регионе курирует зампред областного правительства Артем Никитин.