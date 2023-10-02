Германия передала Украине транспорт, снаряды и средства связи

За последнюю неделю Германия передала Украине тысячи снарядов, многоцелевой транспорт и средства связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сводку Минобороны ФРГ.

Германия поставила ВСУ 35 тысяч 40-миллиметровых снарядов, 239 криптофонов (телефонов с функциями повышенной безопасности передачи данных), 99 спутниковых терминалов SATCOM, 25 многоцелевых транспортных средств, два танка-тральщика WISENT 1, мостоукладчик BIBER. Также Украина получила 1,2 тысячи инфузионных насосов.

Отмечается, что общий объем помощи Украине со стороны Германии за последние полтора года составил 22 млрд рублей.

Ранее сообщалось о том, что Украина получила отремонтированные Польшей танки Leopard 2.